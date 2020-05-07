Covid-19 ÅŸeklinde ekmek Ã¼retip tezgaha dizdi

DÃ¼nyaya diz Ã§Ã¶ktÃ¼ren, yaÅŸantÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirip, tek gÃ¼ndem maddemiz halene gelen koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele ÅŸekillerine her gÃ¼n yenileri ekleniyor. BabasÄ±yla birlikte ErciÅŸ ilÃ§e merkezinde fÄ±rÄ±n iÅŸleten Ä°smail Åžit de Ã¼rettiÄŸi ekmeklerine, televizyonlarda ve gazetelerde gÃ¶rÃ¼p etkilendiÄŸi "Covid-19" ÅŸeklini verdi. Åžit, bunu sosyal sorumluluk iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve virÃ¼se dikkat Ã§ekmek istediÄŸini sÃ¶yledi. VirÃ¼se benzeyen ekmekleri tezgahÄ±na dizen Åžit, "Ä°ftar iÃ§in pide alamaya gelen insanlarÄ±n Ã§ok dikkatini Ã§ekiyor. AmacÄ±mÄ±z, bu uygulama ile salgÄ±nÄ±n sÃ¼rekli insanlarÄ±n hafÄ±zasÄ±nda yer almasÄ±nÄ±, sosyal mesafeye ve maske takmaya daha Ã§ok duyarlÄ± hale gelmesini saÄŸlamaktÄ±r. "dedi.

Ekmek almaya gelen vatandaÅŸlar ise koronavirÃ¼se benzeyen ekmekleri tezgahta gÃ¶rÃ¼nce bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. MÃ¼ÅŸterilerden Hasan Ortakaya,"Ä°ftar pidesi almak iÃ§in her gÃ¼n bu fÄ±rÄ±na geliyorum. TezgÃ¢hta koronavirÃ¼se benzeyen ekmek gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Ã‡ok ilginÃ§ ve Ã§arpÄ±cÄ± bir uygulama. Bu uygulama ile salgÄ±na dikkat Ã§ekmiÅŸler. GerÃ§ekten de bu salgÄ±nÄ± ciddiye almak lazÄ±m. Herkesin buna benzer sosyal Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.

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