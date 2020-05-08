COVID-19 psikolojik bir savaş

NEFES NEFESE KALDIM

İLK belirti 5 Nisan’da yaşadığım yoğun kas ve eklem ağrısıydı. Hemen ardından halsizlik başladı. Ertesi gün ateşim 40 dereceye çıktı. Diğer hastalarda görüldüğü gibi tat ve koku kaybı yaşamadım. Öksürük de yoktu. Evde yürürken nefes nefese kalıyordum. Üçüncü gün daha kötü oldum ve acile gittim. COVID-19 testi yapıldı ve tomografi çekildi. Tomografide ciğerlerin temiz göründüğünü söylediler ve ateş düşürücü vererek eve yolladılar. Ertesi gün solunum zorluğum arttı. Kontrol altına alamadığımız ateş bizi çok yordu. Eşimle nöbetleşe uyumaya çalışıyorduk ama sürekli ateşim çıkıyordu. 11 Nisan’da tekrar acile gittim ve ikinci kez tomografi çekildi. Bu sefer ciğer altlarının tamamen COVID-19 belirtileri gösterdiğini söylediler. Yatışım yapıldı. Eşim de ben de çok korktuk. Tüm senaryoları düşünmek bizi çok yıprattı. Bu süreç aynı zamanda psikolojik bir savaş.

Hastanede yattığım ilk 4 gün tüm belirtiler ciddi bir şekilde devam etti. 5’inci gün ateşim yükselmedi. Ağrılarım azalmıştı ve solunumum daha iyiydi. 16 Nisan akşamı taburcu oldum. Bol sıvı tüketmeye, C ve D vitamini takviyesine, çinko almaya, yazılan ilaçları kullanmaya dikkat ettim. Hayatımda soğuk algınlığını bile çok az yaşadım. Yılda bir-iki sefer bile ağrı kesici kullanmayan biriyim. İlk kez ciddi bir hastalık yaşadım. Hastaneden çıktıktan sonra eşimle oda, banyo, bardak, çanak kısaca ortak olabilecek her şeyi ayırdık. 1.5 metre mesafeyi koruyoruz.

DAHA DİKKATLİ OLABİLİRDİM

Bazı ihmaller ve hatalarım var. Markete gitmek yerine internetten alışveriş yapabilirdim. Zorunlu tutulmadığı zamanlarda da maskemi takabilirdim. Kargodan gelen ürünleri dezenfekte edebilirdim. Elimi yüzüme götürmek, gözlerimi ovuşturmak gibi konularda daha dikkatli olabilirdim. Herkese önlemlerini gözden geçirip arttırmasını ve psikolojik olarak da bu savaşa hazır olmasını öneririm."

Onur Kemal Koç’un eşi İdil Ediboğlu Koç ise “Hastaneden çıkınca uzun uzun sarılmak istedim fakat mümkün olmadı. Evde her şeyi ayırmak, 1 metre bile yaklaşamamak, yaşadığımız psikolojik savaşın ayrı bir bölümü haline geldi” dedi.