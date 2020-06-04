‘COVID-19 kıyıları sevmiyor’

Çevre Profesörü, kimya mühendisi Mustafa Öztürk’ten tatilcileri rahatlatan bir açıklama geldi. Uluslararası bir çalışmaya göre, havası temiz yani PM2.5 değeri 10’un altında olup, tuz oranı yüksek kentlerde virüsün etkisini yitirdiğini belirten Öztürk, PM 2.5’un gözle görülmeyen, ağız ve burun ile boğazda filtre edilmeden ciğerlere kadar ulaşan çok küçük partikül maddeleri ifade ettiğini anımsattı. Öztürk, virüsle tuzluluk oranı yüksek kentlerdeki ilişkiyi şöyle açıkladı:

HİDROFOBİK VİRÜS

“COVID-19, hidrofobik olan bir C-terminal proteinine sahip. Hidrofobik, suyu sevmeyen özelliktir. Yüksek COVID-19 ölüm oranına sahip şehirlerde havadaki PM2.5 içeriğinde tuz miktarı 0.196 µg/m3 iken; düşük COVID-19 oranlarına sahip şehirlerde PM2.5’ta tuz içeriği 0.81 µg/m3’tür. Soluduğumuz havadaki PM2.5 içeriğinde tuz oranı arttıkça COVID-19’dan ölüm oranı düşmektedir. Kısaca PM2.5’ta tuz oranı yüksek havada virüs daha az yayılmaktadır. Yaz aylarında sıcaklığın artması ile kıyı şehirlerinde havadaki PM2.5 içeriğinde tuzluluk artacaktır. Yüksek tuzlu seviyedeki İngiltere’nin güneybatı bölgesi, daha düşük klorür iyonu ıslak birikimine sahip Londra’ya kıyasla daha düşük COVID-19 enfeksiyon oranına sahip. Yüksek tuzlu Pekin’de vaka sayısı, Wuhan’dan daha düşüktür. İtalya Bergamo’da PM2.5 kirlilik seviyesi çok yüksek. Napoli’nin havası PM 2.5 bakımından Bergamo’dan yüzde 36 daha temizdir. Yine İtalya’da tuzluluğun az olduğu Lombardiya bölgesi COVID-19’dan ciddi şekilde etkilenmiştir. İtalya’nın güneyinde daha tuzlu bölgede ise virüs oranları çok düşük gözlemlenmiştir.”