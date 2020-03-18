COVID-19 karnesi: Halk koronayı medyadan öğrendi

10 vatandaştan 9’u önlemlerin en az birini uyguladığını dile getiriyor. Koronavirüs ile ilgili NG Araştırma şirketi tarafından yapılan ve Meclis’te milletvekillerine de dağıtılan araştırmaya Türkiye genelinde 18 yaş üzeri 2 bin 397 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 64’ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip bulunuyor. Yüzde 35’i ise az bilgisi olduğunu belirtiyor. Hiç bilgisi olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 1’de kaldı.

MEDYANIN ETKİSİ

Koronavirüsle ilgili medyadan haber edindiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 63 olarak belirlendi. Çevresinden öğrendiklerini dile getirenlerin oranı yüzde 30 oldu. Diğer katılımcılar da uzman doktorları takip ederek bilgi sahibi olduklarını ifade ettiler. Araştırmaya katılan 10 kişiden 9’u hastalığın belirtilerini bildiğini dile getirdi. Katılımcıların yüzde 24’ü üç belirtiden birini yaşadığını ifade etti. Üç belirtiyi geçirdiğini iddia edenlerin oranı yüzde 1 olarak saptandı. Her 10 kişiden 1’i koronavirüsten korunmak için herhangi bir önlem almadığını belirtti.

EN ÇOK UYGULANAN ÖNLEM

Önlemler arasında en çok uygulanan elin yıkanması ve dezenfekte edilmesi olarak görüldü. Temas ve tokalaşmayı kesme ikinci sırada, bulunduğu yeri sık sık havalandırma üçüncü sırada yer aldı. Bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemler almak ve soğuk algınlığı veya grip hastası kişilerden 1 metre uzakta durmak da bu önlemleri izledi.