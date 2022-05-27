Covid-19 izni 640 bin kişiyi kapsayacak

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partilerin ortak önergesiyle gelen düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, Adalet Bakanlığı verilerine göre bu izinlerden yararlanacakların sayılarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

25 BİNİ SİGORTALI BİR İŞTE ÇALIŞIYOR

“Bugün itibarıyla, COVID-19 izninde 103 bin 533 kişi bulunuyor. Şimdiye kadar COVID-19 izninden faydalanan toplam kişi sayısı 413 bin 652. Uzatılması hâlinde 135 bin kişinin fiilen izinde olacağı, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu izinden faydalanan kişi sayısının ise yaklaşık 640 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir. Hâlen COVID-19 izninde bulunan kişilerden aktif sigortalı bir işte çalışan kişi sayısı 25 bin 66’dır. Islah olan insanların, dışarıda hayatlarını idame edebilmeleri için bir çalışma imkânı verilmiş. Burada amacımız cezaevinde bulunup açık cezaevinde bulunan insanların ıslah olduğu varsayımı, rakamlar da onu gösteriyor. 435 bin kişiden 20 bin kişinin tekrar cezaevine dönmesi yani bu oranın yüzde 4 ila 5 civarında olması önemli bir nokta.”