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Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

#COVID-19#Genelge#Resmi Gazete
Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun alacağı tedbirler uygulanacak.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ’Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler’ konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan ’Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı.

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#COVID-19#Genelge#Resmi Gazete

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