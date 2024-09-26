Covid-19 etkisi: 3 çocuktan 1’i miyop

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Dünya genelinde yapılan bir araştırma, çocuklarda miyop (uzağı görememe) oranının son yıllarda hızla arttığını ortaya koydu. BBC’nin haberine göre, British Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlanan çalışma, her üç çocuktan birinin miyop olduğunu ortaya koydu. Araştırma 50 ülkeden 5 milyonu aşkın çocuk ve genci kapsıyor. Sonuçlar, miyop oranının 1990’dan 2023’e kadar üç kat artarak yüzde 36’ya ulaştığını gösteriyor. Araştırmacılara göre, COVID-19 kısıtlamaları çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi. Uzun süre evde kalan çocukların ekran başında daha fazla zaman geçirmesi ve dış mekân aktivitelerinin azalması, miyop artışında önemli rol oynadı.

ÜLKELERE GÖRE MİYOP ORANLARI

Çalışmadaki bir diğer detay, çocuklarda miyop oranının ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya çıkardı. Japonya, yüzde 85 ile en yüksek miyop oranına sahip ülke. Güney Kore’de bu oran yüzde 73. Çin ve Rusya’da ise çocukların yüzde 40’ından fazlası miyop. En düşük oranlar yüzde 1 civarında Paraguay ve Uganda’da görülüyor. İngiltere, İrlanda ve ABD’de ise çocuklarda miyop oranı yaklaşık yüzde 15 seviyesinde.

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DIŞARIDA AKTİVİTE GÖZ SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI

Araştırma, 2050 yılına kadar dünya genelinde gençlerin yarısından fazlasının miyop olabileceğini öngörüyor. Diğer yandan İngiltere’deki göz uzmanları, çocukların miyop olma riskini azaltmak için günde en az iki saat dışarıda vakit geçirmelerini öneriyor. Doğal güneş ışığı, fiziksel aktivite ve uzak nesnelere odaklanma, göz sağlığı için faydalı.