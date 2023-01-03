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‘COVID-19 azalıyor grip artıyor’

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#COVİD-19#İsmail Başıbüyük#Grip
‘COVID-19 azalıyor grip artıyor’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, COVID-19'un eski yıkıcı ve tahrip edici etkisinin ortadan kalktığını söylerken grip uyarısında bulundu.

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Opr. Dr. Başıbüyük, COVID-19'un en yoğun günlerinde Antalya'da 8 bin vaka görüldüğünü, şimdilerse günlük vaka sayısının 10-15'e gerilediğini söylerken “Fakat bu tamamen COVID-19'un ortadan kalktığı ve bittiği anlamına da gelmiyor” dedi.

BİRDEN ÇOK VİRÜS

Son dönemde mevsimsel grip vakalarının arttığını ve toplumun her kesiminin bundan etkilendiğini belirten Dr. Başıbüyük, şöyle devam etti: “Bakıldığında ateş yüksekliği, burun akıntısı, hapşırık, öksürük gibi genel, benzer üst solunum yollarını etkileyen virüslerin oluşturduğu semptomlar topluluğu diyebiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ülkemizde de dünyada da baskın karakter virüs tipi influenza olarak ifade edilebilir fakat sadece influenza tipi virüs bunu tek başına yapmaz. Birden fazla virüs tipi grip semptomlarına sebebiyet verebilir. Bunun içinde neler var? Rhinovirus, adenovirus, RSV gibi çeşitlendirilebilir.

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KORUNMADA 3 KURAL

Koronavirüsün ilk ve bilinmezlik döneminde maske, mesafe ve hijyen tedbirleri, tüm virüslere karşı bizi koruyabilecek, özellikle solunum yoluyla bulaşabilecek virüslere karşı temel 3 kuraldı. Bu noktada bizim de toplumdan istirhamımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına mümkün mertebe dikkat etsinler.

RİSK GRUBUNA AŞI 

Risk grubunda olanların ise mutlaka grip aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirten Dr. Başıbüyük, "65 yaş üstü vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, şeker, akciğer gibi kronik hastalıkları olanlar. Vücudun savunma mekanizmasını bozan, baskılayan hastalıklar var. Yine beraberinde 6-12 yaş arası çocuklarda kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa; bunlar da bu gruba girmekte. Bu grupta olanlar, temel olarak risk grubunda veya riskli bir iş yapanlar, mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.

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#COVİD-19#İsmail Başıbüyük#Grip

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