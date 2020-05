Could Ne Demek? Could Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Could kelimesi İngilizcede geçmişte yapılan şeylerden bahsedilirken kullanılmaktadır. Kelime cümle içerisinde birçok anlam barındırabilir.

Could Ne Demek?

İngilizcede bulunan her kelimenin anlamını bilmek ve öğrenmek önemlidir. Uluslararası bir dil olan İngilizce hemen hemen her yerde kullanılır. Cümle içerisinde, özellikle geçmiş zamanda kullanılan could kelimesinin anlamını öğrenmek mümkündür. Birçok farklı anlam barındıran could kelimesi şu şekilde açıklanmaktadır:

- a bilirdi

- er misiniz

- ar mısınız

- e bilir

- a bilir

- yapabildi

Could kelimesi birçok anlam barındırmasının yanında olumsuzu da bulunmaktadır. Could kelimenin olumsuzu ise couldn't kelimesidir. Bu kelime de geçmişte yapılan olumsuz şeylerden bahsedilir iken kullanılmaktadır.

Örnek Cümleler

- My father could climb a tree: Babam ağaca tırmanabildi.

- We couldn't go out: Dışarı çıkamazdık.