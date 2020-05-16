MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCould Ne Demek? Could Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
GeriGündem Could Ne Demek? Could Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Could Ne Demek? Could Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Could Ne Demek? Could Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Abone Olgoogle-news

İngilizce tüm dünyada konuşulabilen ve evrensel bir dildir. Bu sebeple birçok kelimenin anlamı merak edilmektedir. Could kelimesi İngilizce dilinde cümle içerisinde çok sık karşılaşılan bir kelimedir. Peki Could ne demek? Could kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Sizlere could kelimesinin anlamını detaylıca inceledik.

Could kelimesi İngilizcede geçmişte yapılan şeylerden bahsedilirken kullanılmaktadır. Kelime cümle içerisinde birçok anlam barındırabilir.

 Could Ne Demek?

 İngilizcede bulunan her kelimenin anlamını bilmek ve öğrenmek önemlidir. Uluslararası bir dil olan İngilizce hemen hemen her yerde kullanılır. Cümle içerisinde, özellikle geçmiş zamanda kullanılan could kelimesinin anlamını öğrenmek mümkündür. Birçok farklı anlam barındıran could kelimesi şu şekilde açıklanmaktadır:

 - a bilirdi

 - er misiniz

 - a bilirdi

 - ar mısınız

 - e bilir

 - a bilir

 - yapabildi

 Could kelimesi birçok anlam barındırmasının yanında olumsuzu da bulunmaktadır. Could kelimenin olumsuzu ise couldn't kelimesidir. Bu kelime de geçmişte yapılan olumsuz şeylerden bahsedilir iken kullanılmaktadır.

 Örnek Cümleler

 - My father could climb a tree: Babam ağaca tırmanabildi.

 - We couldn't go out: Dışarı çıkamazdık.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle