Cosplay nedir?

Cosplay, "costume" ve "play" kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, "kostümlü oyun" olarak kabaca çevrilebilecek bir kelimedir. Çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun, kitap ve cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterlerin taklit edildiği kostüm ve performans sanatıdır. Genellikle Japonya ve Doğu Asya yapımlarından etkilenilir. Fantezi, drama, büyü, aşk vb. tüm yapımlar cosplay konusu olabilir. Cosplay kostümlerini diğer kostümlerden ayıran fark çizgilerden kurgulanarak hayata geçirilmesi olmuştur.



Dolayısıyla kalıpları farklı, malzemeleri apayrıdır. Cosplay dünyanın her yerinde birçok seveni olan eğlenceli, hareketli, sosyal ve bir o kadar da masraflı bir hobidir. Hem kültürel bir birikim hem el becerisi hem de tiyatral yeteneklere sahip olmak başarılı bir cosplay sanatçısı olmak için önemlidir.