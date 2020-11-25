Cosplay nedir?
Cosplay çalışmaları kimi zaman sokaklarda kimi zaman alışveriş merkezlerinde kimi zaman da özel stüdyolarda sergilenir. 1998 yılından bu yana başta Japonya olmak üzere pek çok ülkede cosplay kafe adı verilen cosplay sergi noktaları kurulmuştur. Amerika'da bulunan San Diego Comic-Con, New York Comic Con ve Anime Expo cosplay'in en çok sergilendiği fuarlarındandır. Avrupa'da ise en çok Paris'te bulunan Japan Expo ve Londra'da bulunan London MCM Expo fuarları bilinmektedir.
Cosplay, "costume" ve "play" kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, "kostümlü oyun" olarak kabaca çevrilebilecek bir kelimedir. Çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun, kitap ve cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterlerin taklit edildiği kostüm ve performans sanatıdır. Genellikle Japonya ve Doğu Asya yapımlarından etkilenilir. Fantezi, drama, büyü, aşk vb. tüm yapımlar cosplay konusu olabilir. Cosplay kostümlerini diğer kostümlerden ayıran fark çizgilerden kurgulanarak hayata geçirilmesi olmuştur.
Dolayısıyla kalıpları farklı, malzemeleri apayrıdır. Cosplay dünyanın her yerinde birçok seveni olan eğlenceli, hareketli, sosyal ve bir o kadar da masraflı bir hobidir. Hem kültürel bir birikim hem el becerisi hem de tiyatral yeteneklere sahip olmak başarılı bir cosplay sanatçısı olmak için önemlidir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle