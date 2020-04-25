Coşkuya maganda kurşunu

Kocaeli Darıca’ya bağlı Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak’ta yaşayan Havva Gülmez (55), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle önceki gün 21.00’de, 3’üncü kattaki evinin penceresine çıktı.

BİRDEN YERE YIĞILDI

Gülmez İstiklal Marşı’nı söylediği sırada, kim tarafından, nereden ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun omzuna isabet etmesiyle yaralandı. Gülmez, acıyla yer yığılarak eşi Ethem Gülmez’e, vurulduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan Havva Gülmez, tedaviye alındı.

Sağ omzundaki kurşun çıkarıldıktan sonra evine gönderilen Gülmez’in eşi Ethem Gülmez, “İstiklal Marşı’nı okumak için eşim pencereye, ben balkona çıktım. Bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Ardından eşim, ‘Vuruldum’ diye bağırdı. Yanına koştuğumda omzunu tutuyordu. 112 Acil’i aradım, sağlık görevlileri geldi ve hastaneye götürdük. Ameliyatla kurşun çıkarıldı ve taburcu oldu” dedi. Polis, o magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

5 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

İSTANBUL’un çeşitli noktalarında da silah sesleri yükseldi. Bazı vatandaşlar magandalık yapıp havaya ateş açarak 23 Nisan coşkusunun sınırlarını aştı. İhbar üzerine silah seslerinin duyulduğu Sultanbeyli’ye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı ve çok sayıda mermiye el koydu, havaya ateş açan 5 kişiye idari ve adli para cezası kesildi. (Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / DHA)

