Coşkun Aral: ‘Pazarları gezdim, yarasa da yedim’

Dünyada milyonlarca kişiye bulaşan binlerce kişinin hayatına mal olan Corona Virüsün Çin’de yemek için vahşi hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı kabul ediliyor. Bugüne kadarki bulgulara göre virüs yarasalardan ‘karınca yiyen’ adlı hayvana onun yenmesiyle de insana geçti. Çin’i Wuhan şehrindeki bir vahşi hayvan pazarından da bütün dünyaya yayıldı. Gazeteci ve seyyah Coşkun Aral dünyanın dört bir yanını dolaşmış bir isim. Çin’e yaptığı gezilerde vahşi hayvan pazarlarını da gözlemlemiş…

Coşkun Aral

“YARASA PAZARINI GÖRDÜM, MAYMUN TURŞUSU YEDİM”



Aral, yaklaşık 30 yıl önce de var olduğunu söylediği bu pazarları şöyle anlattı:

‘Kedi köpek gibi evcil hayvanların dışında maymun, yılan, sıçan ve yarasa gibi hayvanların satıldığı pazarlar da vardı. Ben bu pazarları gördüm. Komodo ejderi bile satıyorlardı. Canlı olarak satıyorlardı. Yarasa da vardı. Hatta ben de yarasa eti yedim. Kızartılmış olarak yedim. Tadının tavşan etine benzediğini söyleyebilirim. Maymun turşusu da yedim. Asya'nın bazı yerlerinde maymun beyni çok aranan bir yemek. Canlı maymunun beynini yiyorlarlar. Yamyam kabileleri de ziyaret etmiştim. Onlar da insanı yiyorlar ama beynini özellikle yemiyorlar. Bazı zararlı etkileri varmış”

“MEYVE YARASASI”

‘Yarasa yemekten çekinmiyorlar. Bu kültürel bir durum. Farklı coğrafyalarda farklı beslenme kültürleri var. Fakat Çin’deki yarasalar meyve ile beslenen yarasalar. Amazon'daki yarasalar böcek ve kan ile besleniyor. Ormanlar kesilip yerine palmiye ağaçları dikilince yarasalar bu palmiyelerdeki kimyasallardan etkilendi. Doğal beslenme ortamları bozuldu. İnsanın doğaya müdahalesi onların da yaşamını alt üst etti. Belki de mutasyona uğradılar. Zararı yine bütün insanlığa oldu’ dedi.