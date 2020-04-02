Çorum'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Çorum'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Çorum, leblebi denilince akla ilk gelen şehirdir. Şehir, Türk insanının zihninde “Çorum leblebisi” ile canlanıyor. Büyük şehirlerin kargaşa ve gürültüsünden uzak, sakin ve kültürel bir gezi yapmak istiyorsanız, plan yapmaya başlayabilirsiniz.

Çorum İlçeleri

2010 TUIK verilerine göre Çorum’da merkez ilçeyle beraber 14 ilçe bulunuyor. Bu ilçeler; Merkez, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Osmancık, Kargı, Sungurlu, Ortaköy, Oğuzlar, Uğurludağ, Lâçin, Mecitözü, Alaca, Bayat’tır.

Bu ilçelerden; Osmancık pirinciyle, İskilip ceviziyle, Bayat 4000 yıllık maden ocağı galerisiyle, Boğazkale Hattuşa Antik Kentiyle, Kargı yayla ve kanyonuyla Çorum’un öne çıkan ilçeleridir.

Çorum Hangi Bölgede?

Çorum, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alıyor. Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısıdır. Doğusunda

Amasya, Güneyinde Yozgat, Batısında Çankırı, Kuzeyinde Sinop, Kuzeybatısında Kastamonu, Kuzeydoğusunda Samsun ve Güneybatısında Kırıkkale ile komşudur.

Çorum’da havaalanı bulunmadığı için yolculuklar kara ve demir yoluyla yapılıyor. Çorum’a uçakla gelmek isteyenler 60 kilometre mesafedeki Amasya Merzifon Havaalanını tercih edebilirler. Buradan araçlarla aktarmalı olarak Çorum’a gelebilirsiniz.

Çorum Gezilecek Yerler

Çorum tarihi kültürel mirasıyla ve muhteşem doğasıyla hala keşfedilmeyi bekliyor. Hali hazırda izin alınmış ve çalışması devam eden 5 kazı çalışması bulunuyor.

Çorum gezinize şehir merkezini gezerek başlayabilirsiniz. Tarihe ve müze gezmeye meraklıysanız ilk durağınız Çorum Müzesi olabilir. Çorum Müzesi’nin yanı sıra Hattuşaş tarihi eserlerinin sergilendiği Boğazköy Müzesini, Alacahöyük kazılarından çıkarılan eserlerin sergilendiği Alacahöyük Müzesini gezebilirsiniz.

Çorum Saat Kulesi; Şehrin merkezinde ve meydanda bulunuyor. Şehrin sembollerinden biridir. Sultan II. Abdülhamit’in muhafız komutanı olan Çorumlu 7-8 Hasan Paşa’nın hemşerilerine hediyesidir.

Kargı Yaylası; Kargı ilçesinin kuzeyindeki dağlık bölgede bulunuyor. Tertemiz havasıyla, muhteşem doğasıyla, yeşilliklerin arasında huzurun ve yenilenmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Çatak Tabiat Parkı; Park, Çorum-Osmancık yol güzergahında bulunuyor. Yerel halkın mesire alanı olan bu yer, turistler için bir doğa harikası olarak kabul ediliyor. Birbirinden zengin ağaç ve kuş türleri arasında doğa yürüyüşleri çok meşhurdur. Günün yorgunluğunu atmak, doğayla baş başa kalmak için parkı ziyaret edebilirsiniz.

İncesu Kanyonu; Çorum’un tarihle ve doğayla harmanlandığının resmiyet kazandığı bölgedir. Ortaköy’ün İncesu Köyü’nde bulunuyor. Kanyon 12 kilometre uzunluğundadır. Her iki tarafında bulunan duvarlarda Helenistik döneminin izleri bulunuyor. Burada su sarnıçları, ahşap hatıl oyukları bulunuyor.

Çorum Tarihi Yerler

Çorum, Hitit Uygarlığının beşiği olduğu için şehir doğal bir tarihi müze olarak kendini gösteriyor.

Hattuşaş Antik Kenti; Alacahöyük tarihi milli parkı içinde yer alıyor. Burası aynı zamanda tarihte ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yerdir. Kenti 8 kilometre uzunluğundaki bir duvar çevreler. Bu duvarda Aslanlı, Kral, Geçit ve Sfenk Kapıları bulunuyor. Üst kısımda hiyeroglif yazıları görebilirsiniz.

Kybele Kabartması; İncesu Kanyonu sınırları içinde bulunuyor. Helenistik döneminin en büyük kabartmalarından biridir. Bir kaya bloğuna işlenen kabartmada Tanrıça Kybele bir taht üzerine oturmuş, sol elinde bir aslan yavrusu tutmaktadır.

Ulu Cami; Şehrin merkezinde bulunuyor. Şehre gelen turistlerin ilgi odağıdır. Çorumlular arasında Murad-ı Rabi Camii olarak da bilinir. İnşa tarihi tam olarak bilinmese de Selçuklu Döneminde yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Kandibar Kalesi; Osmancık ilçesinde bulunuyor. Bu nedenle Osmancık Kalesi olarak da anılıyor. Kalenin inşa tarihi tam olarak bilinmiyor. Selçuklu veya Osmanlı Beyliği döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Kale tarihi İpek Yolu üzerinde olmasından dolayı ayrı bir önemi bulunuyor. Kaleyi gezerken aynı zamanda, kalenin güneyindeki Roma kaya mezarlarını da gezebilirsiniz.