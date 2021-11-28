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Ã‡orum'da bu yÄ±l yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yetersiz olmasÄ± nedeniyle barajlardaki su seviyesi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kentin iÃ§me suyunu karÅŸÄ±layan Hatap, Ã‡omar ve Yeni Hayat barajlarÄ±ndaki su seviyesi de alarm vermeye baÅŸladÄ±. Barajlarda toplam su miktarÄ± 715 bin metrekÃ¼p seviyelerine geriledi. Su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapan belediye ekipleri, takviye su kaynaklarÄ±nÄ± devreye almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Kentin yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼nlÃ¼k iÃ§me suyu kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡orum Belediye BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim AÅŸgÄ±n, vatandaÅŸlarÄ± uyararak su tasarrufu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

BaÅŸkan AÅŸgÄ±n, "TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan bir ÅŸey rica ediyorum, ihtiyacÄ±mÄ±z kadar suyu kullanalÄ±m ihtiyaÃ§ fazlasÄ±nÄ± kullanmayalÄ±m. Kentin iÃ§me suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Ã‡omar, Yenihayat ve Hatap barajlarÄ±ndaki su seviyesindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ boyutlara ulaÅŸtÄ±. Kenttin 30 senelik iÃ§me suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len KoÃ§hisar BarajÄ± Ä°sale HattÄ± projesinde sona yaklaÅŸtÄ±k. Ancak bÃ¶lgede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir kuraklÄ±k var. Åžehrimizde iÃ§me suyu olarak kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼Ã§ barajÄ±mÄ±z var, Â Yeni Hayat, Ã‡omar ve Hatap barajlarÄ±ndan suyumuzu temin ediyoruz. Bu ÅŸu demek, 715 bin metrekÃ¼p suyumuz var. Bu tablonun ne kadar sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Åžehrimizde gÃ¼nlÃ¼k su tÃ¼ketimimiz ise kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda 50 bin metrekÃ¼p, yaz aylarÄ±nda ise 75 bin metrekÃ¼p civarÄ±ndadÄ±r. Sadece barajlarÄ±mÄ±zdan su alsak aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 10 gÃ¼nlÃ¼k suyumuz kaldÄ±" dedi.

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â€™SUYU Ä°SRAF ETMEYELÄ°Mâ€™

Ä°htiyaÃ§Â ve taleplerinÂ her gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AÅŸgÄ±n, "Suyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalara devam etmemiz gerekiyor. Bu yÄ±l su sorununu Ã§Ã¶zsek bile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda bu tÃ¼r sorunlarÄ±nÄ± yeniden yaÅŸayabiliriz. KoÃ§hisar BarajÄ± Ä°sale HattÄ± projesinin tamamlanmasÄ±yla su problemi Ã§Ã¶zÃ¼mlenmiÅŸ olacak. Ama bizim suya dair yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z, su temini tedariki noktasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek. Yeni kaynaklarla inÅŸallah ÅŸehrimizde susuzluk yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele vereceÄŸiz. Su Ã§ok kÄ±ymetli bir ÅŸey, o nedenle suyu israf etmeyelim diye konuÅŸtu.

"SUYU TASARRUFLU KULLANMALIYIZ"

VatandaÅŸlardan Meryem Ä°layda SÃ¶yler, "Zaten Ã¼lke genelinde kÃ¼resel Ä±sÄ±nmadan dolayÄ± su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var, biz insanlarÄ±n bu konuya dikkat etmesi ve belediyenin de bu konuda Ã§alÄ±ÅŸma yapmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸtu.

Herkesin bilinÃ§lenmesi gerektiÄŸini belirten Zeynep Altan, "YÄ±llardÄ±r su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ektiÄŸimizin farkÄ±ndayÄ±z. Ailelerimizin, bizlerin ve genÃ§lerin su tasarrufu yapmasÄ± gerekiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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Mustafa MertoÄŸlu ise, "YaÄŸÄ±ÅŸ yok, suyu tasarruflu kullanmamÄ±z gerekiyor ama ben de suyu israf yapÄ±yorum. Belediyenin de bu konuda Ã¶nlem almasÄ± lazÄ±m" dedi.