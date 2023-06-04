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Çorum'u sel vurdu, yollar göle döndü!

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#Çorum#Sağanak Yağış#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 22:02

Çorum’da sağanak yağış günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. 450 haneli merkeze bağlı Kalehisar köyünde 6 ahırı su bastı, 2 büyükbaş hayvan öldü.

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Çorum'da etkli olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Merkeze bağlı Koparan bölgesi ile Sungurlu ilçesi Karakaya Köyü arasında oluşan sel suları nedeniyle Çorum- Ankara karayolunda uzun süre araç trafiğinin aksamasına neden oldu. 450 haneli merkeze bağlı Kalehisar köyünde ise 6 ahırı su bastı, 2 büyükbaş hayvan öldü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol temizleme çalışmasının ardından Çorum-Ankara karayolu trafik akışı normale döndü. Ayrıca yoğun sağanak nedeniyle Sungurlu ilçesi Gafurlu köyü, Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut ve Kızağılı köyleri ile Mecitözü ilçesi Çitli köyünde sel suları nedeniyle yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Çorumu sel vurdu, yollar göle döndü

 

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#Çorum#Sağanak Yağış#Su Baskını

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