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Yusuf ÇINAR - DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Çorumlu kovboy!

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Çorumlu kovboy!
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Çorum'da, giydiği kovboy kıyafetleriyle ilgi odağı olup, 'kovboy hoca' lakabıyla tanınan, emekli öğretmen Sefer Karataş (55), modifiye ettiği 1973 model minibüste, salgın döneminde izole yaşam sürüyor. Kalabalıktan kaçtığı minibüsüyle doğada olmayı tercih eden Karataş, salgın önlemlerine uyulması gerektiğini söyledi.

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk babası ve emeli sınıf öğretmeni Sefer Karataş, 27 yıl önce yakınının Almanya'dan getirdiği kıyafetlerle giyim tarzını değiştirip, kovboy kıyafeti, çizme ve şapka kullanmaya başladı. Giyim tarzıyla ilgi çeken Karataş'a, çevresindekiler tarafından 'kovboy hoca' lakabı takıldı.

Çorumlu kovboy

Sokakta giydiği kovboy kıyafetleriyle dolaşan Karataş'ın özenle süslediği 1973 model minibüsü ise ayrıca dikkat çekiyor. Karataş, şimdilerde ise modifiye edip, iç kısmını da özel dizayn ettiği minibüsünü, salgın tehdidinden korunmak için tercih ediyor. Kalabalıktan kaçtığı minibüsüyle doğayla iç içe yaşamaya çalışan ve maske takmaya özen gösteren Karataş, herkesi salgın önlemlerine uymaya çağırıyor.

Çorumlu kovboy

‘BU BENİM HAYAT TARZIM’

Kendi tarzına göre modifiye edip, süslediği minibüsünü 'mini otel'e dönüştürdüğünü anlatan Sefer Karataş, "Köy çocuğuyum. Köyümün de doğal tabiat parkı var. Park civarında arazilerimiz var, zaman zaman oralara gidiyorum. Temiz hava alıyorum. Herkesin özellikle bu zor günlerde oralara gitmesini tavsiye ediyorum. Bol oksijen, temiz hava bugünlerde ihtiyacımız olan en önemli şey. Manzarası harika. Koronavirüs insandan insana geçiyor. O yüzden virüsün olduğu kalabalıklarda değil, doğada olmayı tercih ediyorum. Bu benim hayat tarzım, mutluyum" dedi.

Çorumlu kovboy

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