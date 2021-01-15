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Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Çorum'da zincirleme kaza... 1 ölü, 2 yaralı

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Çorum'da zincirleme kaza... 1 ölü, 2 yaralı
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ÇORUM'da TIR, çöp kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum-Mecitözü karayolu Elvançelebi mevkisinde meydana geldi. Karlı havada, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp TIR'a çarparak, şarampole yuvarlandı. Savrulan TIR ise Mecitözü Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. TIR'ın dorsesi ikiye ayrılırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR ve çöp kamyonunun şoförleri, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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