Çorum'da zamanla yarış! Define aradığı mağarada sıkıştı... Mağara içerisine oksijen desteği sağlanıyor

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Olay, Çorum'un Merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında jandarma karakoluna müracaat eden S.Ş. isimli şahıs, define aramak için girdikleri mağarada bir arkadaşlarının sıkıştığını söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede çalışma başlatıldı.

Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, mağarada sıkıştığı değerlendirilen İ.A. isimli kişiye henüz ulaşılamadı.

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HENÜZ BİR İZE ULAŞILAMADI! MAĞARA İÇERİSİNE OKSİJEN DESTEĞİ SAĞLANIYOR

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Öte yandan, AFAD ekipleri tarafından mağara içerisinde kamerayla özel yılan kamerayla yaklaşık 25 metre ilerlendiği, ancak şahsa ait herhangi bir ize ulaşılamadığı öğrenildi. AFAD ekipleri tarafından mağara içerisine oksijen desteği sağlanıyor. İskilip ilçesinde bulunan bir madende çalışan ekiplerden destek istendiği ve bölgeye Kastamonu ve Sivas'tan da AFAD ekipleri sevk edildiği belirtildi.