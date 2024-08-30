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Çorum'da Zafer Bayramı'nı Alay Marşı ile kutladı

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#Çorum#Zafer Bayramı#Kutlama
Çorumda Zafer Bayramını Alay Marşı ile kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 13:28

Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. 80 yaşındaki Satı Böcük elindeki Türk bayrağı ile Alay Marşı'nı okuyup “Allah her sene 30 Ağustos Zafer Bayramlarını nasip etsin” dedi.

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Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliklerinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ekiplerinin silahla yaptığı gösteri nefes kesti. Komandoların gösterisi büyük bir ilgiyle takip edilirken, hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar komandoları ayakta alkışladı. Komandolar, gösteri sonunda Türk bayrağı açıp, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya teslim etti. Satı Böcük elindeki Türk bayrağı ile Alay Marşı'nı okuyup “Allah her sene 30 Ağustos Zafer Bayramlarını nasip etsin” dedi.

Çorumda Zafer Bayramını Alay Marşı ile kutladı

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#Çorum#Zafer Bayramı#Kutlama

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