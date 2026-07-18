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Çorum'da yamaç paraşütü şenliğinde facia: 30 metreden düşen pilot hayatını kaybetti

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#Çorum#Yamaç Paraşütü#Bayram Kurt
Çorumda yamaç paraşütü şenliğinde facia: 30 metreden düşen pilot hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 16:17

Oğuzlar ilçesinde düzenlenen şenlikte 1540 rakımlı dağdan havalanan 48 yaşındaki paraşüt pilotu Bayram Kurt, kalkıştan kısa bir süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Oğuzlar ilçesine bağlı Tekke yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde etkinliğe Antalya'dan katıldığı öğrenilen 48 yaşındaki Bayram Kurt, uçuş yapmak üzere 1540 rakımlı Tekke Dağı'na çıktı.

Çorumda yamaç paraşütü şenliğinde facia: 30 metreden düşen pilot hayatını kaybetti

30 METREDEN DÜŞTÜ

Buradan havalanan Kurt, kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kalkış noktasına yakın bir alanda yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Kazayı gören diğer katılımcıların ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorumda yamaç paraşütü şenliğinde facia: 30 metreden düşen pilot hayatını kaybetti

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HAYATA VEDA ETTİ

Ağır yaralanan Bayram Kurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Paraşüt pilotu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorumda yamaç paraşütü şenliğinde facia: 30 metreden düşen pilot hayatını kaybetti

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#Çorum#Yamaç Paraşütü#Bayram Kurt

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