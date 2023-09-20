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Çorum'da trafik kazası sonrası sırtından bıçaklandı

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#Çorum#Trafik#Kaza
Çorumda trafik kazası sonrası sırtından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 10:41

Çorum’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası sürücülerde F.A. ise yoldan geçen M.Y. ile aralarında çıkan tartışmada sırtından bıçaklandı.

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Akşemseddin Caddesi'nde dün gece Ö.S.'nin kullandığı 34 EFT 133 plakalı cip, F.A. yönetimindeki 19 TA 035, ve S.F. yönetimindeki 06 AS 7005 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada sürücülerden S.F. yaralandı. Sürücülerden F.A. ise bu sırada yoldan geçen 16 yaşındaki M.Y. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. F.A.’yı sırtından ve kolundan bıçakladı. S.F. ve F.K., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y.’yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. M.Y. ifadesinde kazanın olduğu yerden geçerken F.K.'nin kendisine küfrettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı söyledi.

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#Çorum#Trafik#Kaza

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