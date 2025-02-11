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Çorum’da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 kişi tutuklandı

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#Çorum#DEAŞ#Terör Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 13:08

Çorum’da polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu dün bir apartman dairesinde ikamet eden, DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda elde edilen birçok dijital materyal ve dokümanlara da el konuldu. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrolle, yurt dışı çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. (DHA)

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#Çorum#DEAŞ#Terör Örgütü

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