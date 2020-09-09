Çorum'da taksi durağına beyzbol sopalı saldırı: 3 gözaltı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ulukavak Mahallesi, 23 Nisan Kavşağı yakınında meydana geldi. Anadolu Taksi Durağı'na yaya olarak gelen 3 kişiden biri, elindeki beyzbol sopasıyla durağın camlarını kırdı. Diğer iki kişi de duraktaki bazı eşyaları yola fırlattı. Saldırı sonrası 3 kişi, bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı duyan çok sayıda taksici esnafı da durağa geldi. Polis ekipleri camları kırılan ve büyük ölçüde hasar gören durakta inceleme yaptı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALDI

Olay yeri incelemesi ve görgü tanığı ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler, Uğur Ö., Salih K. ve Emre K.’yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Sorguları için emniyete götürülen şüphelilerden Salih K. ifadesinde, yakını ve kendisi hakkında taksi durağındakilerce dedikodu yaptıkları gerekçesiyle, durağa zarar verdiklerini söylediği öğrenildi.

'OLAYI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Saldırı ile ilgili, durakta görevli taksicilerden bilgi alan Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, "Bana verilen ilk bilgilere göre, durağımıza üç kişi geliyor ve beyzbol sopası ile cam çerçeve, kırmadık hiçbir şey bırakmıyorlar. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli incelemeyi yapmaktalar. Saldıranlar, yapılmaması gereken şeyler yapmışlar. Durağımızın camlarını kırdıktan sonra da televizyon, çaydanlık ve pek çok eşyayı da yola fırlatmışlar. Geçmiş olsun diyorum ve olayı şiddetle kınıyorum" dedi.

Öte yandan taksi durağında görev yapan taksiciler ise üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.