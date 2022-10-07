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Çorum'da surdan düşen Ferdi’nin ölümünde anne- baba için akıl sağlığı raporu istemi

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#Çorum#Polis#Mahkeme
Çorumda surdan düşen Ferdi’nin ölümünde anne- baba için akıl sağlığı raporu istemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 16:20

ÇORUM’da, 1 yıl önce surdan düşen şizofreni hastası Ferdi Arık’ın (21) ölümüyle ilgili anne Meşhure Arık'ın tutuklu, baba Cebrail Arık'ın ise tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Arık çifti için akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor isteyerek duruşmayı erteledi.

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Olay, geçen yıl 22 Mayıs’ta, ilçedeki İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce surda Ferdi Arık'a kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının, Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Polis tarafından kale civarında yakalanarak gözaltına alınan Arık, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Otopsinin ardından Ferdi Arık’ın cenazesi de ilçede toprağa verildi.

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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlan soruşturma kapsamında tutuklu Meşhure Arık hakkında ‘altsoyu nitelikli kasten öldürme’ suçundan, eşi Cebrail Arık hakkında da ‘altsoyu kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan iddianame düzenlendi. Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 1’i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çocuğunu çok sevdiğini ve olayın olduğu gün kaleye dertleşmeye çıktıklarını öne süren Meşhure Arık, "Orada neler oldu, ne yaşandı, hiç hatırlamıyorum" dedi.

Surdan düşen Ferdi’nin ölümünde anne kendisini böyle savunduÇorum’da, 1 yıl önce kale surundan düşen şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık’ın (21) ölümüyle ilgili ‘altsoyu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanan anne Meşhure Arık (45), ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcılık sorgusunda ‘Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim’ diyen anne Arık, duruşmada “Eşimle tartıştık bana vurdu. ‘Bu çocuğu günahım kadar sevmiyorum, götür kaleden aşağıya at’ dedi. ‘Bunu nasıl yaparım ben bir anneyim’ dedim. Eşim zorla hap içirdi. O gün kaleye oğlumla dertleşmeye çıkmıştık, kendimi kaybettim. Orada neler oldu, nasıl oldu ne yaşandı hiç hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.
daha fazla video içinSurdan düşen Ferdi’nin ölümünde anne kendisini böyle savundu

Duruşmada, tutuklu sanığın çocuklarına ve eşine cezaevinden yazdığı 3 sayfalık mektup da dava dosyasına eklendi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Meşhure Arık ve tutuksuz eşi Cebrail Arık’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmelerine karar verip, duruşmayı erteledi.

Çorumda surdan düşen Ferdi’nin ölümünde anne- baba için akıl sağlığı raporu istemi


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#Çorum#Polis#Mahkeme

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