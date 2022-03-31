Çorum'da su havzasındaki 10 kaçak yapı için yıkım kararı

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Kente içme suyunun sağlandığı Çomar Barajı havzasında inşa edilen 10 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Belediyenin kaçak yapı sahiplerine tebligatlarının ardından yıkım ekipleri, zabıta ve polis eşliğinde alana geldi. Belediye çalışanları, bazı yapılardan eşyaları boşalttı. Bu sırada belediye görevlileri ile bazı kaçak yapı sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa süreli gerginliğin ardından ekipler, yapıların boşaltılması için 10 gün ek süre vererek alandan ayrıldı.

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