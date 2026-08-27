×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çorum'da sokakta hareketsiz yatan Ümit Yılmaz başından vurulmuş

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Ümit Yılmaz#Cinayet
Çorumda sokakta hareketsiz yatan Ümit Yılmaz başından vurulmuş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 09:07

Çorum’un Çepni Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 46 yaşındaki Ümit Yılmaz’ın tabancayla başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Çepni Mahallesi Fen Lisesi 35’inci Sokak’ta dün akşam yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorumda sokakta hareketsiz yatan Ümit Yılmaz başından vurulmuş

Gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin Ümit Yılmaz olduğunu ve başından silahla vurulduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çorumda sokakta hareketsiz yatan Ümit Yılmaz başından vurulmuş

Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözden KaçmasınFeci olay… Tomrukların altında can verdiFeci olay… Tomrukların altında can verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Ümit Yılmaz#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!