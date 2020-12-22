Çorum’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı...

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi., Emre Tercan ve arkadaşı B.M., husumetli oldukları C.Ç. ve arkadaşları K.D. ve S.G'nin bulunduğu iş yerine geldi. İki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Silahların kullanıldığı kavgada, Emre Tercan, C.Ç. ve müşteri olduğu belirtilen bir kişi yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Emre Tercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.





Çevredeki bir kişi, olayın ardından yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, şüphelilerin bindiği araçla bölgeden uzaklaştığı, yerde yatan yaralıların yardımına çevredekilerin koştuğu anlar yer alıyor.