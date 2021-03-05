Çorum'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Çorum'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Yasa dışı yollarla temin edilen tabancaların bir otomobille Çorum'a getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde aracı durdu.
Otomobilde, stepneye gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ile 6 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.