Çorum'da seyir halindeki çöp yüklü TIR alev alev yandı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 09:01

Çorum’da seyir halindeki çöp atığı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum-Sungurlu kara yolu Kırankışla mevkiinde saat 00.30 sıralarında Salih Kulu yönetimindeki 63 ADA 464 plakalı çöp atığı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü TIR’ı emniyet şeridine çekerek dorseyi çekiciden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

#Çorum#TIR Yangını#İtfaiye Müdahalesi

