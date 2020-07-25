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GeriGündem Çorum'da şaşırtan olay! 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Çorum'da şaşırtan olay! 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

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Çorum'da şaşırtan olay! 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
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ÇORUM’da vatandaşların dilek dileyip, dua ettiği yaklaşık 100 yıllık ‘Garip Dede’ türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı. Yapılan kazıda, türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı.

Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı. Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, türbe kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, "Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan türbe, engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Ancak hiçbir şey çıkmadı” dedi.

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