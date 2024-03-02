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Çorum'da otomobilin üzerinden düşüp yaralandı

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#Otomobil#Çorum#Araba
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 11:00

Çorum'da arkadaşının kullandığı otomobilin tavan kısmına çıkarak yolculuk yapan T.Ç. (17) düşerek yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. T.Ç., eğlence amaçlı arkadaşına ait otomobilin içerisine değil de üstündeki tavan bölümüne oturarak, yolculuk yapmak istedi. Otomobilin hareket etmesinden 40 saniye sonra dengesini kaybeden T.Ç., düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese ambulans sevk edildi.

T.Ç., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Otomobil#Çorum#Araba

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