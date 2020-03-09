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Yusuf ÇINAR/ÇORUM , (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada

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Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada
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ÇORUM'da, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyon anı, polis kamerasına yansıdı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından bazı ev ve iş yerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyon anı, polis kamerasına yansıdı.

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