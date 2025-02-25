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Çorum'da metruk evde erkek cesedi bulundu

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#Çorum#Metruk Ev#Hitit Üniversitesi
Çorumda metruk evde erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:50

Çorum’da metruk evde Rıza Bayram'ın cesedi bulundu. Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve 'Cesareti olan girsin' diye iddiaya girdi. Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

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#Çorum#Metruk Ev#Hitit Üniversitesi

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