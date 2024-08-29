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Çorum'da maymunun ısırdığı bir kişi yaralandı

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#Çorum#Maymun#Hayvan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 12:50

Çorum'da bir maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S., hastaneye kaldırıldı.

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Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen Buse E.S'ye (19) saldırdı.

İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çorumda maymunun ısırdığı bir kişi yaralandı

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#Çorum#Maymun#Hayvan

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