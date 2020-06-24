MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇorum'da maske takmak zorunlu
GeriGündem Çorum'da maske takmak zorunlu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Çorum'da maske takmak zorunlu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çorum'da maske takmak zorunlu
Abone Olgoogle-news

ÇORUM'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, bugünden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, normalleşme sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, kentteki vaka artışlarının değerlendirilerek, bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkılmamasının kararlaştırıldığı, karara uymayanlara 900 lira idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle