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ÇORUM,(DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Çorum’da lokantadaki tekme-tokat kavga kamerada

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Çorum’da lokantadaki tekme-tokat kavga kamerada
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Çorum’da bir lokantada yemek yiyen 3 kişi ile dışarıdan gelen 2 kişi arasında tekmelerin savrulup, yumrukların atıldığı kavga çıktı. 2 kişinin hastanelik olduğu kavga, lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavga, 16 Ekim sabahı, Bahabey Caddesi’ndeki lokantada yaşandı. Aynı masada yemek yiyen 3 kişinin yanına alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi geldi. 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme atıp, yumrukla vurdu. Lokanta çalışanları kavgayı ayıramayınca polisi aradı. Polis ekipleri ve çevredekiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. 3 kişi ise kendilerine küfür edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Kavga anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kavga sırasında sandalye ve bazı malzemelerin havaya savrulduğu görülüyor.

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