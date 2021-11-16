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Çorum'da korkunç ölüm! Kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

#Çorum#Elektrik Akımı#Ölü Bulundu
Çorumda korkunç ölüm Kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan 24 yaşındaki gencin cansız bedeni, metruk evin çatısında elektrik tellerine dolanmış halde bulundu.

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Kunduzhan Mahallesi'nde vatandaşların metruk evin çatısında uzun süredir hareketsiz duran bir kişi olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Evde yapılan aramada çatıda elektrik tellerine dolanmış ceset bulundu. Cesedin kimliğinin, ailesinin 2 Kasım'da kayıp ihbarı yaptığı Bekir Güvenç olduğu tespit edildi.

Çorumda korkunç ölüm Kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

ELEKTRİK TELLERİNE TAKILMIŞ

Ekiplerin ilk incelemesinde, çatıda elektrik tellerine takılan gencin, elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince metruk evin çatısından güçlükle indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorumda korkunç ölüm Kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

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