×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çorum'da korkunç olay! Yakınlarının haber alamadığı kişinin, evinde başı parçalanmış cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Ahmet Selim Vural#Pitbull
Çorumda korkunç olay Yakınlarının haber alamadığı kişinin, evinde başı parçalanmış cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 17:50

Çorum'da yakınlarının haber alamadığı 45 yaşındaki Ahmet Selim Vural’ın, evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. Ahmet Selim Vural'ın beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Vural’ın köpeğin saldırısında mı yoksa başka bir nedenle mi hayatını kaybettiği otopsi ile belli olacak.

Haberin Devamı

Olay, Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta meydana geldi. Yurt dışındaki ailesi Ahmet Selim Vural'dan 3 haftadır haber alamayınca, yakınlarıyla telefonla görüşüp yardım istedi. Bunun üzerine bir yakını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Vural başı parçalanmış halde buldu. Ahmet Selim Vural'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vural'ın başının evde beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ahmet Selim Vural’ın köpeğin saldırısında mı, yoksa başka bir nedenle mi yaşamını yitirdiği, otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Ahmet Selim Vural#Pitbull

BAKMADAN GEÇME!