Çorum’da korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 4 can kaybı, 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 ABL 208 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 FB 4234 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı.
İlk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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