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Çorum’da korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: 4 can kaybı, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Alaca#Trafik Kazası
Çorum’da korkunç kaza Otomobil ile cip çarpıştı: 4 can kaybı, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 17:08

Çorum'un Alaca ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 ABL 208 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 FB 4234 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarptı.

Çorum’da korkunç kaza Otomobil ile cip çarpıştı: 4 can kaybı, 2 yaralı

İlk belirlemelere 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum’da korkunç kaza Otomobil ile cip çarpıştı: 4 can kaybı, 2 yaralı

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#Çorum#Alaca#Trafik Kazası

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