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Çorum’da kontrolden çıkan minibüs 5 araca çarpıp çay ocağına daldı

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#Minibüs#Kaza#Çay Ocağı
Çorum’da kontrolden çıkan minibüs 5 araca çarpıp çay ocağına daldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 14:54

Çorum'da minibüs, park halindeki 5 araca çarpıp, çay ocağına daldı. Kazada araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu. Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. M.K.’nin kontrolünü yitirdiği 34 GA 719 plakalı minibüs, park halindeki 5 araca çarpıp, yol kenarındaki çay ocağına girdi. 

Çorum’da kontrolden çıkan minibüs 5 araca çarpıp çay ocağına daldı

İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

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İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu. Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

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#Minibüs#Kaza#Çay Ocağı

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