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DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

Çorum'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Çorum'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Çorum'da, tuğla yüklü kamyon ile kereste yüklü traktörün çarpışması sonucu 1 kişi, hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

 

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Ankara karayolu Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Yakup Solak (55) yönetimindeki 19 DV 544 plakalı tuğla yüklü kamyon, Hüseyin Kul'un (57) kullandığı 19 UA 219 plakalı kereste yüklü traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı, traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Yakup Solak, araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversite Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücü Yakup Solak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası traktörün römorkundan yola dağılan keresteler nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerce temizlenerek, trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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