MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇorum'da kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti...
GeriGündem Çorum'da kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa ULUSOY/KARGI (Çorum), (DHA)-
Haber Giriş: 09.03.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Çorum'da kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çorum'da kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti...

Çorum'da Kargı ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atıp yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü Ramazan Kaya (38), hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Dereköy bölgesinde meydana geldi. Ramazan Kaya yönetimindeki 19 HL 818 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra takla attı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN ATLATTI

Arka tekerlekleri yerinden çıkan kamyonetin sürücüsü Ramazan Kaya, yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

RAMAZAN KAYA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi