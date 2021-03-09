Çorum'da kafa kafaya facia! Hayatını kaybetti...
Çorum'da Kargı ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada takla atıp yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü Ramazan Kaya (38), hayatını kaybetti.
Kaza, dün ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Dereköy bölgesinde meydana geldi. Ramazan Kaya yönetimindeki 19 HL 818 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra takla attı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN ATLATTI
Arka tekerlekleri yerinden çıkan kamyonetin sürücüsü Ramazan Kaya, yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
RAMAZAN KAYA HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.