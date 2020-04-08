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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Çorum'da izinsiz üretilen maske operasyonu: 2 gözaltı

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Çorum'da izinsiz üretilen maske operasyonu: 2 gözaltı
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ÇORUM'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz üretildiği belirlenen 5 bin 928 maskeye el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak, stoklayan kişi ve işletmelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 bin 243 satışa hazır maske, 1685 dikime hazır maske, 900 maske yapımında kullanılan klips, 250 maske kutusu ve maske yapımında kullanılan 13 kilogram lastik ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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