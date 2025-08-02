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Çorum'da imam, namaz sırasında mahfilden düşen çocuğu havada yakaladı

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#Çorum#Cami#İmam
Çorumda imam, namaz sırasında mahfilden düşen çocuğu havada yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 15:29

Çorum'da namaza duran imam, müezzin mahfilinden düşen çocuğu havada yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez ilçe Gülabibey Mahallesi’ndeki Kışla Camisi’nde meydana geldi. Caminin imamı Mustafa Uysal, müezzin mahfilinde namaz kıldığı sırada korkuluktan baş aşağı düşmek üzere olan çocuğu bacağından tutup, yakaladı. Tek eliyle çocuğu yukarı çekip kurtaran imam, daha sonra namazına devam etti. O anlar, caminin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay anında yatsı namazını kıldığını söyleyen Uysal, "Yatsı namazını kılacağız. Benim gibi din görevlisi olan arkadaşım yatsı namazını kılmak için camiye geldi. Bir anda çocuk, ben secdeye kapandığımda düşüyordu, ani bir reflekse yakaladım. İnsanlar, bazen, 'İbadet mi önce gelir can kurtarmak mı, o esnada namaz bozulur mu' şeklinde düşünebilir. Bir kişi zarara uğrayacaksa o sırada namazı bozup müdahale etmek, o kişiyi kurtarmak lazım" dedi. 

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#Çorum#Cami#İmam

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