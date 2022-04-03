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Çorum'da iki ilçede orman yangını

#Çorum#Kargı#Osmancık

Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 11 hektar alan zarar gördü.

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Kargı ilçesi Hacıhamza ile Avşar köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde yakılan anız ateşi, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldı.

Çorumda iki ilçede orman yangını

Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında da 1 hektarlık zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

Çorumda iki ilçede orman yangını

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, her iki bölgede çıkan yangınlarda toplam 11 hektarın zarar gördüğünü belirterek yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

 

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#Çorum#Kargı#Osmancık

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