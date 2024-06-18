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Çorum'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Çorum #Bayat#Cinayet
Çorumda iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 10:13

Çorum’un Bayat ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Sezer D. hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam Bayat ilçesi Kuruçay köyünde meydana geldi. Ersin M., Resul M., Aslan M. ve Bedir M. ile husumetli oldukları Murat D., Cemal D., Sezer D., Şehri D. ve Hüseyin D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Sezer D. ve Şehri D. silahla yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Sezer D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma köyde, polis ekipleri ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

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#Çorum #Bayat#Cinayet

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