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Hürriyet
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Yusuf ÇINAR/DHA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çorum'da iğrenç olay!

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Çorum'da iğrenç olay!
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Çorum’da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

Rahatsızlanan erkek çocuğu dün, annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Z.B.Y. ve B.Ç. gözaltına alındı. İfadeleri alınan anne ve erkek arkadaşı, “Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Z.B.Y. ve B.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

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