HABERLERGündem Haberleri

Çorum'da iftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Silahlı Saldırı#Restoran
Çorumda iftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 22:26

Çorum''da iftar saatinde kent merkezinde bulunan bir restorana gelen kimliği belirsiz şüpheli işletme sahibi Burhan D.'ye "U.T.'nin selamı var" diyerek tabancayla ateş açtı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Müşterilerin içeride bulunduğu sırada iş yerine giren şüpheli, iddiaya göre işletme sahibi Burhan D.'ye 'U.T.'nin selamı var' diyerek 5 el ateş etti. Kurşunlar şans eseri Burhan D.'ye ya da müşterilere isabet etmezken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, şüphelinin içeri girdikten sonra hedef aldığı Burhan D.'ye doğru silahını ateşlediği ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

