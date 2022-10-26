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Çorum'da husumetlisini öldürüp acılı ailesini teselli etti

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#Çorum#Cinayet#Polis
Çorumda husumetlisini öldürüp acılı ailesini teselli etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 11:36

Çorum'un İskilip ilçesindeki traktör kazasında hayatını kaybeden vatandaşın husumetlisi tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan cinayet zanlısının, olayın ardından öldürdüğü vatandaşın acılı ailesini teselli ettiği ve mezarını kazdırdığı ortaya çıktı.

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Olay, 22 Ekim tarihinde İskilip ilçesine bağlı Seki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde orman kesimi için evinden ayrılan Sefer Öztürk (41) yönetimindeki traktör, ormanlık alanda şarampole devrilmiş halde bulundu. Devrilen traktörün römorkunun altında kalan iki çocuk babası Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

VÜCUDUNDAKİ KURŞUN YARASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Kazayla ilgili inceleme başlatan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, Sefer Öztürk'ün vücudunda kurşun yarası olduğunu tespit etti. Yapılan tespit üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Sefer Öztürk'ü öldürdüğü değerlendirilen cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Cinayetin aydınlatılması için JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan görevlilerinden oluşan özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Sefer Öztürk'ü M.K. isimli husumetlisinin öldürdüğü tespit edildi.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K. isimli şahıs, orman kesimi sebebi ile aralarında çıkan anlaşmazlık sebebiyle husumetli olduğu Öztürk'ü kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Sefer Öztürk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

CİNAYETE KAZA SÜSÜ VERİP ÖLDÜRDÜĞÜ VATANDAŞIN AİLESİNİ TESELLİ ETMİŞ

Öte yandan, M.K.'nin cinayeti işledikten sonra olaya kaza süsü vermek amacı ile Öztürk'ün traktörünün römorkunu devirdiği ve cesedini de devrilen römorkun altına bıraktığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından kendisine ait bahçeye giden M.K., köyde yaşayan vatandaşların kaza olduğunu söylemeleri üzerine tekrar olay yerine gittiği ve Öztürk’ün annesini teselli ettiği öğrenildi. Ayrıca cinayet zanlısının, Öztürk’ün defnedildiği mezarı da kendisinin kazdırdığı ortaya çıktı. M.K.'nin Öztürk'ün annesini teselli etme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çorumda husumetlisini öldürüp acılı ailesini teselli etti


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#Çorum#Cinayet#Polis

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